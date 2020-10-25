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Бавария - Айнтрахт 5:0. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Бавария – Айнтрахт ⋉ 5:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24 октября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Бавария - Айнтрахт 5:0. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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После разгромной победы над “Атлетико” в Лиге чемпионов (4:0) “Бавария” с еще более крупным счетом разгромила в Бундеслиге “Айнтрахт”. Роберт Левандовски забил Франкфурту три мяча и довел общее количество голов в чемпионате до десяти. Польский бомбардир оформил так званный “идеальный хет-трик”: гол правой ногой, левой и головой. Еще по мячу забили Лерой Сане и Джамал Мусиала.

Бундеслига, пятый тур. Мюнхен, “Альянц Арена”

“Бавария” Мюнхен – “Айнтрахт” Франкфурт 5:0

Голы: Левандовски 10, Левандовски 26, Левандовски 60, Сане 72, Мусиала 90

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Роберт Левандовский Дуглас Коста Бавария (Мюнхен) Бундеслига Чемпионат Германии Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Айнтрахт (Франкфурт) Лерой Сане
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