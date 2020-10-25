Бавария - Айнтрахт 5:0. Обзор матча и видео голов

После разгромной победы над “Атлетико” в Лиге чемпионов (4:0) “Бавария” с еще более крупным счетом разгромила в Бундеслиге “Айнтрахт”. Роберт Левандовски забил Франкфурту три мяча и довел общее количество голов в чемпионате до десяти. Польский бомбардир оформил так званный “идеальный хет-трик”: гол правой ногой, левой и головой. Еще по мячу забили Лерой Сане и Джамал Мусиала.

Бундеслига, пятый тур. Мюнхен, “Альянц Арена”

“Бавария” Мюнхен – “Айнтрахт” Франкфурт 5:0

Голы: Левандовски 10, Левандовски 26, Левандовски 60, Сане 72, Мусиала 90