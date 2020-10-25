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Бавария побила рекорд результативности Бундеслиги на старте сезона

Германия
(1 голосов)

В пяти турах мюнхенцы забили 22 гола

Бавария побила рекорд результативности Бундеслиги на старте сезона
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В субботу "Бавария" принимала франкфуртский "Айнтрахт" в рамках 5-го тура Бундеслиги. Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 5:0.

Теперь на счету мюнхенцев 22 гола в первых пяти турах чемпионата. Это позволило "Баварии" побить рекорд Бундеслиги по количеству голов в стартовых пяти турах.

Предыдущее достижение было установлено "Боруссией" из Менхенгладбаха. В сезоне-1973/74 команда забила 20 мячей за тот же отрезок.

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В статье: Бавария (Мюнхен)
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