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Бавария побила рекорд результативности Бундеслиги на старте сезона
В пяти турах мюнхенцы забили 22 гола
В субботу "Бавария" принимала франкфуртский "Айнтрахт" в рамках 5-го тура Бундеслиги. Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 5:0.
Теперь на счету мюнхенцев 22 гола в первых пяти турах чемпионата. Это позволило "Баварии" побить рекорд Бундеслиги по количеству голов в стартовых пяти турах.
Предыдущее достижение было установлено "Боруссией" из Менхенгладбаха. В сезоне-1973/74 команда забила 20 мячей за тот же отрезок.
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