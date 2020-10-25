Бавария побила рекорд результативности Бундеслиги на старте сезона

В субботу "Бавария" принимала франкфуртский "Айнтрахт" в рамках 5-го тура Бундеслиги. Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 5:0.

Теперь на счету мюнхенцев 22 гола в первых пяти турах чемпионата. Это позволило "Баварии" побить рекорд Бундеслиги по количеству голов в стартовых пяти турах.

Предыдущее достижение было установлено "Боруссией" из Менхенгладбаха. В сезоне-1973/74 команда забила 20 мячей за тот же отрезок.