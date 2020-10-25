Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия Дортмунд - Шальке 3:0. Обзор матча и видео голов
Боруссия Дортмунд – Шальке ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24 октября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Борьбы в дерби не получилось. “Шальке” смог выстоять только 55 минут в матче против “Боруссии”, защищаясь низким компактным блоком, но затем пропустил после углового. Геррейру и Аканджи разыграли комбинацию, а финиш получился у Аканджи. Затем свой пятый гол в чемпионате забил Холанд, замкнув передачу Санчо, а третий мяч на счету Хуммельса.
Бундеслига, пятый тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”
Голы: Аканджи 55, Холанд 61, Хуммельс 78
Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке
Популярное сейчас
- Промоутер Усика: Мы согласились на бой Джошуа-Пулев при условии, что следующим соперником Энтони будет Александр
- Миколенко: Уже и не знаю, на какой позиции мне удобнее играть
- Заря - Рух. Анонс и прогноз на матч
- VIP-Роберт. Sony подарила Левандовскому PlayStation 5 почти за месяц до официального релиза
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
- Невеста Владислава Кочергина балует своих поклонников соблазнительными фотосессиями. ФОТО