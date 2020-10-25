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Боруссия Дортмунд - Шальке 3:0. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Боруссия Дортмунд – Шальке ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24 октября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Боруссия Дортмунд - Шальке 3:0. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Борьбы в дерби не получилось. “Шальке” смог выстоять только 55 минут в матче против “Боруссии”, защищаясь низким компактным блоком, но затем пропустил после углового. Геррейру и Аканджи разыграли комбинацию, а финиш получился у Аканджи. Затем свой пятый гол в чемпионате забил Холанд, замкнув передачу Санчо, а третий мяч на счету Хуммельса.

Бундеслига, пятый тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Шальке” 3:0

Голы: Аканджи 55, Холанд 61, Хуммельс 78

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Чемпионат Германии Шальке (Германия) Шальке Рафаэл Геррейру Эрлинг Холанд
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