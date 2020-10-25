Боруссия Дортмунд - Шальке 3:0. Обзор матча и видео голов

Борьбы в дерби не получилось. “Шальке” смог выстоять только 55 минут в матче против “Боруссии”, защищаясь низким компактным блоком, но затем пропустил после углового. Геррейру и Аканджи разыграли комбинацию, а финиш получился у Аканджи. Затем свой пятый гол в чемпионате забил Холанд, замкнув передачу Санчо, а третий мяч на счету Хуммельса.

Бундеслига, пятый тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Шальке” 3:0

Голы: Аканджи 55, Холанд 61, Хуммельс 78