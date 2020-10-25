Бундеслига. Первая победа Вольфсбурга в новом сезоне

“Вольфсбургу” удалось в первых турах отобрать очки у “Байера” и Гладбаха, что можно назвать положительными результатами, но “волкам” в то же время не удалось выиграть у “Аугсбурга” и “Фрайбурга”. Четыре очка после четырех туров – не хорошо, и не плохо.

Сегодня “Вольфсбургу” наконец-то удалось победить – команда Оливера Гласнера справилась с новичком лиги “Арминией”.

“Вольфсбург” произвел более целостное впечатление, и неслучайно выигрывал 2:0 по ходу матча. Первый гол забил Вегорст после паса со стандарта Арнольда, а минуту спустя забил уже сам Арнольд, после того как игроки “Вольфсбурга” накрыли “Арминию” прессингом у ее ворот.

“Вольфсбург” мог забивать еще, но не реализовал несколько хороших моментов. В последней трети игры хозяева принялись сушить матч, но нервной концовки избежать не удалось. Вышедший на замену Шипплок поразил ворота Кастельса (гол создал японец Доан) за десять минут до конца матча, и “Арминия” пошла отыгрываться. Однако второй гол затолкать не удалось – “Вольфсбург” выиграл 2:1.

Бундеслига, пятый тур. Вольфсбург, “Фольксваген Арена”

“Вольфсбург” – “Арминия” Билефельд 2:1

Голы: Вегорст 19, Арнольд 20 – Шипплок 80

“Вольфсбург”: Кастельс – Баку, Лакруа, Брукс, Руссийон – Гилявоги (Шлагер 32) – Штеффен (Герхардт 84), Мехмеди (Жоау Виктор 67), Арнольд, Филипп (Клаус 84) – Вегорст

“Арминия”: Ортега – Лаурсен, ван дер Хоорн (Эдмундссон 87), Пайпер, де Медина (Берендт 46) – Майер (Зойферт 46), Притль – Кордова (Шипплок 77), Хартель, Доан – Клос

Предупреждения: Арнольд 49, Филипп 78 – Клос 10