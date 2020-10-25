Бундеслига. Хоффенхайм не смог обыграть Вердер

В прошлом сезоне “Айнтрахт” после своей знаменитой победы над “Баварией” (5:1) не мог выиграть в семи матчах Бундеслиги подряд. В сезоне 20/21 первой командой, которая обыграла “Баварию” стал “Хоффенхайм”, но после победы над чемпионом коллектив Себастьяна Хенесса уже не может выиграть в третьем туре Бундеслиги подряд. Не более, чем совпадение, но забавное.

Матч “Вердер” – “Хоффенхайм” начался бурно. Хозяева забили первыми уже на пятой минуте. Гебре Селассие получил слишком много времени и пространства на правом фланге, чтобы выполнить прострел на Эггештейна, а экс-игрока молодежной сборной Германии никто не закрыл – 1:0.

“Хоффенхайм” быстро отыгрался. Сков пробивал на удачу, мяч после рикошета попал к Руди, который выполнил точный пас на Гайгера.

После 1:1 пыл команд угас. Первый тайм “Вердер” и “Хоффенхайм” доиграли практически без ударов, а после перерыва гораздо активнее были гости. Самым заметным игроком на поле был Роберт Сков. Датчанин создавал моменты для своих партнеров, и сам в одном из эпизодов ударил в перекладину. Тем не менее, матч закончился со счетом 1:1.

Бундеслига, пятый тур. Бремен, “Везерштадион”

“Вердер” Бремен – “Хоффенхайм” 1:1

Голы: Эггештайн 5 – Гайгер 22

“Вердер”: Павленка – Велькович, Мойсандер, Фридль – Гебре Селассие, Эггештайн, Грос (Мевальд 72), Мбом – Биттенкур – Сарджент, Фюллькруг (Осако 38, Чонг 87)

“Хоффенхайм”: Пентке – Фогт, Пош, Акпогума – Сков (Сессеньон 86), Самассеку, Гайгер, Руди – Бруун Ларсен (Клаусс 61), Баумгартнер (Гачинович 77) – Даббур (Адамян 77)

Предупреждения: Фридль 79, Гебре Селассие 90+2 – Пош 59, Гачинович 90