Хоффенхайм продлил контракт с 23-летним защитником

Защитник "Хоффенхайма" Штефан Пош продлил контракт с клубом до 30 июня 2024 года, сообщает официальный сайт немцев.

23-летний австриец находится в академии клуба с 2016-го года. В нынешнем сезоне бундеслиги Пош провел 4 матча. Портал Transfermarket оценивает защитника в 11 миллионов евро.