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Хоффенхайм продлил контракт с 23-летним защитником
Пош продолжит карьеру в Германии
Защитник "Хоффенхайма" Штефан Пош продлил контракт с клубом до 30 июня 2024 года, сообщает официальный сайт немцев.
23-летний австриец находится в академии клуба с 2016-го года. В нынешнем сезоне бундеслиги Пош провел 4 матча. Портал Transfermarket оценивает защитника в 11 миллионов евро.
#Poschi2024 ????#TSG Hoffenheim have extended the contract of 23-year-old Austrian international Stefan #Posch until 30th June 2024. The defender has been at TSG since 2015. pic.twitter.com/zbkT97z3oe— TSG Hoffenheim EN (@tsghoffenheimEN) October 27, 2020
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