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Хоффенхайм продлил контракт с 23-летним защитником

Германия
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Пош продолжит карьеру в Германии

Хоффенхайм продлил контракт с 23-летним защитником
Новина українською

Защитник "Хоффенхайма" Штефан Пош продлил контракт с клубом до 30 июня 2024 года, сообщает официальный сайт немцев.

23-летний австриец находится в академии клуба с 2016-го года. В нынешнем сезоне бундеслиги Пош провел 4 матча. Портал Transfermarket оценивает защитника в 11 миллионов евро.

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В статье: Хоффенхайм Штефан Пош
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