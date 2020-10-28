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Нагельсманн: Мне трудно сравнивать АПЛ с Бундеслигой

Германия
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Наставник не против поработать в Англии

Нагельсманн: Мне трудно сравнивать АПЛ с Бундеслигой
Новина українською

Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн рассказал о своем интересе к АПЛ.

"Я никогда не работал в Англии ни как игрок, ни как тренер, так что мне трудно сравнивать АПЛ с Бундеслигой. Когда я смотрю матчи чемпионата Англии, вижу, что это сильная лига. Возможно, одна из лучших лиг в мире. Если когда-нибудь буду работать в АПЛ, можете вновь задать вопрос про турнир, и я смогу дать больше деталей. Пока что я счастлив в "Лейпциге", но кто знает, что ждет нас в будущем?, — приводит Sky Sports слова Нагельсманна.

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В статье: РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн
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