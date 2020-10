СМИ: Матчи Бундеслиги вновь будут проходить без зрителей

В Германии вновь растет число случаев заболевание COVID-19. Это вынудило правительство Германии и правительство федеративных земель отменить посещения всех спортивных мероприятий.

По данным Bild, сюда также ходит Бундеслига. Как минимум на протяжении ноября все матчи будут при пустых трибунах. Это решение также может пролонгировано.

In view of the dramatically increasing number of corona infections, the federal and state governments in Germany have decided that all sports events in November - including the Bundesliga - will be played behind closed doors [dpa via Bild] pic.twitter.com/6Oom5GHQ8Q