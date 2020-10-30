Бундеслига. Шальке не смог удержать победный счет в матче со Штутгартом

Серия без побед “Шальке” в чемпионате Германии продлилась до 22 матчей. Сегодня “королевские синие” были близки к тому, чтобы впервые за девять месяцев набрать три очка, но упустили победный счет в игре со “Штутгартом”.

“Штутгарт” откровенно переигрывал “королевских синих”, особенно во втором тайме, когда хозяева напрочь забыли об атаках. Однако именно “Штутгарту” пришлось отыгрываться. В первом тайме “Шальке” удачно реализовал один из своих стандартов. Арит выполнил подачу со штрафного, а 19-летний воспитанник “Шальке” Малик Чау забил свой дебютный гол за клуб, опередив всех на ближней штанге.

У “Штутгарта” также было несколько возможностей забить со штрафных и угловых, но команда Пеллегрино Матараццо добилась своего только после одиннадцатиметрового. Центрбек “Шальке” Салиф Сане рукой остановил полет мяча, и пенальти реализовал Гонсалес.

“Шальке” снова не выиграл, но сегодня выглядел не настолько безнадежным, как в предыдущих матчах. Во вторник “королевские синие” сыграют свой перенесенный матч в Кубке, а на следующих выходных их ждет “игра за шесть очков” с “Майнцем”.

Бундеслига, шестой тур. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”

“Шальке” – “Штутгарт” 1:1

Голы: Чау 30 – Гонсалес 56 (пен.)

“Шальке”: Реннов – Чау, Сане, Настасич (Бенталеб 70) – Маскарель – Людевиг, Арит, Боздоган (Шепф 84), Очипка – Пасиенсия, Ут (Раман 84)

“Штутгарт”: Кобель – Кемпф, Каразор, Штенцель – Соса (Вамангитука 75), Эндо, Мангаля, Кулибали (Чурлинов 79) – Кастро (Ферстер 90+1), Климович (Клемент 75) – Калайджич (Гонсалес 46)

Предупреждения: Сане 55, Маскарель 59 – Кастро 37, Гонсалес 81