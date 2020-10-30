Наставник Баварии надеется, что Алаба все-таки продлит контракт с клубом

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик прокомментировал ситуацию вокруг контракта Давида Алабы. Защитник пока не намерен продлевать сделку.

"Я продолжаю надеяться, что Алаба продлит сделку. Уверен, что он знают ситуацию в "Баварии" и знает, что мы - один из лучших клубов мира. Он хорошо подумает", - заявил Ханси Флик.

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