Германия
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Наставник Баварии надеется, что Алаба все-таки продлит контракт с клубом
Шансов не очень много
Главный тренер "Баварии" Ханси Флик прокомментировал ситуацию вокруг контракта Давида Алабы. Защитник пока не намерен продлевать сделку.
"Я продолжаю надеяться, что Алаба продлит сделку. Уверен, что он знают ситуацию в "Баварии" и знает, что мы - один из лучших клубов мира. Он хорошо подумает", - заявил Ханси Флик.
Контракт Алабы заканчивается следующим летом. Австрийцем
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