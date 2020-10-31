Бундеслига. Хуммельс - новый бомбардир Дортмунда, ленивая победа Баварии над Кельном

“Баварии” и “Боруссии” пока удается равномерно распределять силы между Лигой чемпионов и чемпионатом Германии. И Ханси Флик, и Люсьен Фавр серьезно подошли к вопросу ротации, в частности сегодня ни минуты не провели лучшие бомбардиры лиги Роберт Левандовски и Эрлинг Холанд. Тем не менее обе команды выиграли свои матчи.

Палочкой-выручалочкой Фавра в атаке стал...центрбек Матс Хуммельс. “Арминия” предсказуемо закрылась у своих ворот, Дортмунд имел больше 80% владения, но практически не создавал моментов в последней трети, и чаще всего обстреливал ворота Ортеги издали.

А два гола, уже во втором тайме, удалось забить после угловых. Сначала игроки “Арминии” забыли Хуммельса на дальней штанге и 31-летний центрбек неуклюже коленом переправил мяч в ворота. А затем Хуммельс остался в штрафной соперника, и забил головой в прекрасном прыжке, после атаки с еще одного углового вторым темп. “Ну что, хет-трик?” – написал Эрлинге Холанде в своем твиттере, и накаркал. Хуммельс тут же получил травму, был заменен и теперь неизвестно, сыграет ли он против “Баварии” через неделю.

“Бавария” тоже победила, но не так уверенно по счету и еще менее уверенно по игре. Кроме Левандовски, в заявке “Рекордмайстера” также отсутствовал Леон Горетцка, а Эрнандес весь матч просидел на скамейке запасных. Так как Альфонсо Дэвис травмирован, на левом фланге действовал номинально правый защитник Сарр, и это ограничивало атакующий потенциал “Баварии”. Кроме того, отдых получил Коман, а Сане еще не в лучшей форме. “Баварии” повезло с первым голом – Гнабри попал в руку Вольфу, и рефери мог не назначить пенальти в этом эпизоде. Однако он сделал это, и Мюллер реализовал одиннадцатиметровый. А перед самим перерывом Киммих выборол мяч для Гнабри и вингер “Баварии”, качнув двух защитников, поразил ворота Хорна.

После перерыва “Бавария” экономила силы, а “Кельн” старался атаковать. Один гол хозяевам удалось отыграть, да и тот при счастливом стечении обстоятельств (мяч срикошетил от Дрекслера после удара Тильманна). “Бавария” за весь матч нанесла всего шесть ударов (у “Кельна” десять), но этого хватило для победы.

Снова разочаровал “Айнтрахт”, не реализовавший бесчисленное количество моментов в матче с “Вердером”. Ничья – это счет, который льстит Бремену, так как хозяева атаковали гораздо острее. В еще одном матче свое шестое поражение в шести турах потерпел “Майнц”, в этот раз уступив “Аугсбургу”.

Бундеслига, шестой тур

Кельн, “РейнЭнергиШтадион”

“Кельн” – “Бавария” 1:2

Голы: Дрекслер 82 – Мюллер 13 (пен.), Гнабри 45+1

“Кельн”: Тимо Хорн – Вольф, Борнаув, Чихос, Яннес Хорн (Каттербах 59) – Скири (Дрекслер 59), Озджан – Лимниос (Тильманн 59), Дуда, Якобс – Андерссон (Ародокаре 79)

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Зюле, Сарр – Хави Мартинес (Алаба 79), Киммих – Сане (Коста 63), Мюллер, Гнабри (Рока 90+4) – Шупо-Мотинг (Зиркзее 63)

Предупреждения: Вольф 89 – Шупо-Мотинг 10, Павар 23

Билефельд, “Шуко-Арена”

“Арминия” Билефельд – “Боруссия” Дортмунд 0:2

Голы: Хуммельс 53, Хуммельс 71

“Арминия”: Ортега – Брюннер (Берендт 65), Пайпер, ван дер Хоорн (Ябо 82), Лукоки – Нильссон, Притль – Доан (Эдмундссон 65), Хартель, Шипплок (Кордова 65) – Клос

“Боруссия”: Бюрки – Паслак, Хуммельс (Пищек 86), Аканджи, Менье – Дилэйни (Витцель 82), Беллингем – Азар (Рейньер 82), Брандт, Санчо (Рейна 75) – Ройс (Геррейру 75)

Предупреждения: Брюннер 26 – Дилэйни 63

Франкфурт, “Дойче Банк Парк”

“Айнтрахт” Франкфурт – “Вердер” Бремен 1:1

Голы: Силва 65 – Сарджент 51

“Айнтрахт”: Трапп– Абрахам, Хасебе, Хинтереггер – Туре (Юнес 60), Ильзанкер (Кор 46), Роде, Цубер (Баркок 60) – Камада – Дост, Силва

“Вердер”: Павленка – Фридль, Мойсандер, Велькович – Мбом (Топрак 70), Эггештайн, Грос (Мевальд 83), Гебре Селассие – Биттенкур (Осако 70), Чонг (Рашица 62) – Сарджент

Предупреждения: Ильзанкер 4 – Мбом 45+2, Сарджент 55, Осако 90+2

Аугсбург, “ВВК-Арена”

“Аугсбург” – “Майнц” 3:1

Голы: Варгас 40, Хан 80, Хан 90+1 – Онисиво 64

“Аугсбург”: Гикевич – Фрамбергер (Гумны 60), Гауэлеу, Удуохай, Яго – Калиджури, Груэсо, Штробль, Варгас (Соренрен-Базее 79) – Хан, Грегорич (Финнбогасон 75)

“Майнц”: Центнер – Брозински, Ньякате, Килиан, Сен-Жюст – Кунде (Штегер 83), Латца (Фернандеш 83) – Квайсон (Буркхардт 83), Боэтиюс, Озтуналы (Чжи 83) – Матета (Онисиво 58)

Предупреждения: Варгас 49, Штробль 58, Яго 68, Соренрен-Базее 85, Хан 90+2 – Сен-Жюст 84