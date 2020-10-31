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Боруссия Менхенгладбах - РБ Лейпциг. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги
Матч шестого тура Бундеслиги – в прямом эфире
Чемпионат Германии, шестой тур
31 октября. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”
“Боруссия” Менхенгладбах 19:30 “РБ Лейпциг”
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