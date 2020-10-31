Боруссия Менхенгладбах - Лейпциг 1:0. Первое поражение РБ в Бундеслиге после гола своего футболиста

“Боруссия” Менхенгладбах в хорошем настроении будет готовиться к матчу против “Шахтера”. “Жеребцы” минимально переиграли экс-лидера чемпионата “РБ Лейпциг” и поднялись в первую четверку.

В “Лейпциге” постараются забыть эту неделю. В среду команда Юлиана Нагельсманна проиграла в Лиге чемпионов “Манчестер Юнайтед” со счетом 0:5, а сегодня потерпела первое поражение в Бундеслиге, и уступила первую строчку в таблице, пропустив вперед “Баварию” и “Боруссию” Дортмунд.

Первый тайм команды провели в низком темпе, и пытались перехитрить друг друга в мини-тактических дуэлях. Кроме того, чувствовалась усталость после Лиги чемпионов. Гладбах атаковал меньше “Лейпцига”, и за весь первый тайм нанес только один удар. Так было и в матче с “Реалом”.

Игра зажглась только на 60-й минуте, когда “Боруссии” удалось провести очень умную голевую атаку. Бенсебаини сыграл на перехвате, и отдал на фланг Плеа, француз выполнил прострел в штрафную, там Херрманн в одно касание дал пас на Вольфа, и 21-летний австриец, арендованный у “РБ Лейпциг”, забил свой первый гол за новый клуб. Первый гол в ворота команды Нагельсманна, который мало доверял австрийскому вингеру. Символично.

После гола темп игры вырос, и постепенно команды стали атаковать на встречных курсах. Атаки “Лейпцига” чаще заканчивались ударами, но выпады “Боруссии” были острее. Удвоить преимущество хозяев в счете должен был Плеа, но попал в штангу.

В конце игры “Боруссия” подсела физически, что с ней не раз уже стало случалось в текущем сезоне, но “Лейпциг” не смог выжать из своего доминирования хотя бы один гол. РБ впервые в своей короткой истории проиграл Гладбаху.

Бундеслига, шестой тур. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” – “РБ Лейпциг” 1:0

Гол: Вольф 60

“Боруссия”: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи (Вендт 46), Бенсебаини – Хофманн, Нойхаус (Крамер 73) – Херрманн (Лазаро 80), Эмболо (Тюрам 73), Вольф – Плеа (Штиндль 80)

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Анхелиньо, Упамекано, Орбан, Хенрихс – Кампль (Айдара 66) – Самарджич (Нкунку 70), Ольмо (Форсберг 66), Забитцер – Поульсен (Хван 66), Серлот

Предупреждения: Вендт 51, Нойхаус 56 – Кампль 61, Хван 69, Забитцер 70, Нкунку 90+4