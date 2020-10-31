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Мюллер повторил рекорд Кана по количеству побед в Бундеслиге
У обоих немцев по 260 побед в чемпионате Германии
В матче 6-го тура чемпионата Германии "Бавария" победила "Кельн" со счетом 2:1.
Полузащитник мюнхенцев Томас Мюллер полностью провел этот поединок и отметился забитым голом.
Эта победа стала для немца 260-й в рамках Бундеслиги (для этого 31-летнему Мюллеру понадобилось 357 матчей). Таким образом, Томас догнал бывшего голкипера "Баварии" Оливера Кана по этому показателю - ни у кого больше нету такого количества побед в Бундеслиге.
260 - Thomas Müller celebrates his 260th Bundesliga win today (in his 357th game), he now equals Bayerns club record held by Oliver Kahn. Institution. pic.twitter.com/z7VJhx52uh— OptaFranz (@OptaFranz) October 31, 2020
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