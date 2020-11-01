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Эрлинг Хуммельс. Арминия - Боруссия Дортмунд 0:2. Обзор матча и видео голов
Арминия – Боруссия Дортмунд ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 31 октября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
“Боруссия” Дортмунд сумела с комфортным счетом переиграть новичка лиги “Арминию” Билефельд. Лучший бомбардир BVB Эрлинг Холанд не принимал участия в матче, поэтому задачу по забитию голов взял на себя центрбек Матс Хуммелс. 31-летний защитник сделал дубль, а всего у него в чемпионате три забитых гола.
Бундеслига, шестой тур. Билефельд, “Шуко-Арена”
Голы: Хуммельс 53, Хуммельс 71
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