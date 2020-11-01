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Кельн - Бавария 1:2. Обзор матча и видео голов
Кельн – Бавария ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 31 октября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Три очка – это три очка. “Бавария” провела не лучший матч против “Кельна”, что признали игроки и тренер команды после матча, но добилась победы. Левандовски, Горетцка, Дэвис, Эрнандес и Коман вчера не играли, однако проявили себя другие лидеры – Киммих, Гнабри и Мюллер. Благодаря своей победе и поражению “Лейпцига” “Бавария” смогла выйти на первое место.
Бундеслига, шестой тур. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”
Голы: Дрекслер 82 – Мюллер 13 (пен.), Гнабри 45+1
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