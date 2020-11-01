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Бундеслига. Пятая ничья Вольфсбурга в шести турах
Герта не смогла обыграть Вольфсбург в домашнем матче
“Герта” в первом туре сумела разгромить “Вердер” (4:1), но в последующих четырех матчах Бундеслиги проиграла. “Вольфсбург” еще ни разу не проиграл, но, как и “Герта” выиграл всего ра, все остальные матчи сыграв вничью.
И сегодняшняя игра закончилась ничейным счетом. “Вольфсбург” начал матч с атак, но пропустил первым. У Куньи получился заковыристый удар с двадцати метров, и Кастельсу пришлось вынимать мяч из ворот.
К счастью для “Вольфсбурга”, ему удалось быстро отыграться. Шикарный гол забил Ридле Баку. 22-летний правый бек получил мяч у полукруга штрафной, одним движением убрал защитника, а вторым мощно отправил мяч в ворота.
После того как счет стал ничейным инициатива перешла в “Герте”, и берлинцы создали несколько очень хороших моментов. Дважды мог забивать Кордоба, дубль мог сделать Кунья, на хорошей позиции оказался Пекарик. “Герта” превзошла соперника по количеству ударов и моментов, но счет остался прежним – 1:1.
Бундеслига, шестой тур. Берлин, “Олимпиаштадион”
“Герта” Берлин – “Вольфсбург” 1:1
Голы: Кунья 6 – Баку 20
“Герта”: Шволов – Пекарик, Боята, Альдерете, Миттельштедт (Платтенхардт 74) – Штарк, Тузар (Гендузи 57) – Лукебакио (Дилросун 74), Дарида, Кунья – Кордоба (Пентек 82)
“Вольфсбург”: Кастельс – Руссийон (Клаус 85), Брукс, Лакруа, Баку – Брекало (Виктор 65), Герхардт, Шлагер, Штеффен – Филипп (Мехмеди 66), Вегорст (Бялек 90+3)
Предупреждения: Платтенхардт 76, Пекарик 86, Гендузи 90+2 – Герхардт 90+1
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