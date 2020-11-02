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Защитник Баварии заразился COVID-19
Никлас Зюле пропустит два ближайших матча клуба и рискует не сыграть против сборной Украины
Защитник "
Таким образом, Никлас тчоно пропустит матчи против "Зальцбурга" в Лиге чемпионов и "Боруссии" Д в Бундеслиге.
Также, Зюле рискует не сыграть в поединке Лиги наций против сборной Украины, который состоится 14 ноября.
Напомним, что в нынешнем сезоне Зюле провёл 9 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.
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