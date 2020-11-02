Защитник Баварии заразился COVID-19

Защитник " Баварии " Никлас Зюле заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба. Футболист находится дома в самоизоляции, чувствует себя удовлетворительно.

Таким образом, Никлас тчоно пропустит матчи против "Зальцбурга" в Лиге чемпионов и "Боруссии" Д в Бундеслиге.

Также, Зюле рискует не сыграть в поединке Лиги наций против сборной Украины, который состоится 14 ноября.

Напомним, что в нынешнем сезоне Зюле провёл 9 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.