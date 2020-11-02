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Защитник Баварии опередил Фати, Холанда и Санчо, возглавив список самый дорогих молодых футболистов

Германия
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Оценивают в сумасшедшею сумму

Защитник Баварии опередил Фати, Холанда и Санчо, возглавив список самый дорогих молодых футболистов
UA-Футбол
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Центр спортивных исследований CIES опубликовал свой очередной рейтинг. На данный момент, речь шла о ценах на футболистов, которые младше 21-го года.

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Возглавил список Альфонсо Дэвис из "Баварии", цена которого сейчас равна 180-ти миллионам. Он существенно опередил Санчо и Фати, которые вошли в первую тройку.

Приводим первую десятку:

  1. Альфонсо Дэвис ("Бавария") - 180 миллионов евро
  2. Джейдон Санчо ("Боруссия") - 125 миллионов евро
  3. Ансу Фати ("Барселона") - 122 миллиона евро
  4. Эрлинг Холанд ("Боруссия") - 120 миллионов евро
  5. Мейсон Гринвуд ("МЮ") - 115 миллионов евро
  6. Ферран Торрес ("Ман Сити") - 106 миллионов евро
  7. Букайо Сака ("Арсенал") - 95 миллионов евро
  8. Деян Кулусевски ("Ювентус") - 75 миллионов евро
  9. Фил Фоден ("Ман Сити") - 70 миллионов евро
  10. Родриго ("Реал") - 69 миллионов евро

В первой десятке четыре представителя АПЛ, три - Бундеслиги, два - Ла Лиги и один Кулусевски из Серии А.

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В статье: Родриго Джейдон Санчо Ферран Торрес Деян Кулусевски Фил Фоден Альфонсо Дэвис Мейсон Гринвуд Ансу Фати Эрлинг Холанд Букайо Сака
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