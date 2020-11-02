Защитник Баварии опередил Фати, Холанда и Санчо, возглавив список самый дорогих молодых футболистов

Центр спортивных исследований CIES опубликовал свой очередной рейтинг. На данный момент, речь шла о ценах на футболистов, которые младше 21-го года.

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Возглавил список Альфонсо Дэвис из "Баварии", цена которого сейчас равна 180-ти миллионам. Он существенно опередил Санчо и Фати, которые вошли в первую тройку.

Приводим первую десятку:

Альфонсо Дэвис ("Бавария") - 180 миллионов евро Джейдон Санчо ("Боруссия") - 125 миллионов евро Ансу Фати ("Барселона") - 122 миллиона евро Эрлинг Холанд ("Боруссия") - 120 миллионов евро Мейсон Гринвуд ("МЮ") - 115 миллионов евро Ферран Торрес ("Ман Сити") - 106 миллионов евро Букайо Сака ("Арсенал") - 95 миллионов евро Деян Кулусевски ("Ювентус") - 75 миллионов евро Фил Фоден ("Ман Сити") - 70 миллионов евро Родриго ("Реал") - 69 миллионов евро

В первой десятке четыре представителя АПЛ, три - Бундеслиги, два - Ла Лиги и один Кулусевски из Серии А.