Бундеслига. Унион вырвал победу в матче с Хоффенхаймом

“Хоффенхайм” уверенно штампует победы в Лиге Европы, но в Бундеслиге команда Себастьяна Хенесса не может выиграть в четырех матчах подряд. Неудачная серия началась с победы над “Баварией” во втором туре, и не оборвалась в матче с “Унионом”.

“Хоффенхайм” до сих пор играет без своего лучшего бомбардира Андрея Крамарича, который забил шесть голов в первых трех турах, но затем подхватил коронавирус во время матчей сборных. Также травмированы ряд защитников команды, и во время с “Унионом” кадровая проблема еще сильнее усугубилась из-за повреждения Поша.

В первом тайме обе команды по очереди угрожали воротам друг друга, у “Хоффенхайма” в штангу пробивал Даббур, лучший момент “Униона” упустил Авонийи, не сумев замкнуть прострел на дальней штанге.

Расклад сил существенно пошатнулся на 58-й минуте, когда Сков получил прямую красную карточку за фол последней надежды на Грисбеке. Пенальти уверенно реализовал Макс Крузе.

“Хоффенхайм”, играя в меньшинстве, пошел отыгрываться, а “Унион” слишком уж прижался к своим воротам. В конце концов хозяева провели очень хорошую вертикальную атаку, и Даббур смог поразить ворота Люте после паса Адамяна.

Однако “Унион” не сник, и при счете 1:1 стал активнее переступать половину поля соперника. И в конце концов берлинской команде удалось реализовать большинство. Вышедший на замену Йоэл Похьянпало оказался сам у ворот “Хоффенхайма” после прострела Крузе, первый удар у него не получился, но после сэйва Бауманна мяч снова оказался у финского форварда.

Через минуту Похьянпало мог оформить дубль, но ударил в штангу, а “Хоффенхайм” ответил моментом Адамяна. Последнее слово все же осталось за “Унионом”. Бюльтер со своей половины поля отдал длинный пас на ход Крузе и опытный форвард вместе с экс-нападающим “Шальке” Седриком Тойхертом выскочили на ворота Бауманна – 3:1.

“Унион” набрал хороший ход и уже поднялся на седьмую строчку. “Хоффенхайм” после шести сыгранных матчей занимает двенадцатую позицию.

Бундеслига, шестой тур. Зинсхайм, “ПреЗеро Арена”

“Хоффенхайм” – “Унион” Берлин 1:3

Голы: Даббур 80 – Крузе 60 (пен.), Похьянпало 85, Тойхерт 90+4

“Хоффенхайм”: Бауманн – Пош (Сков 34), Фогт, Акпогума – Руди, Самассеку, Гриллич (Клаусс 81), Сессеньон – Гайгер (Баумгартнер 62) – Бельфодиль (Адамян 62), Даббур (Гачинович 81)

“Унион”: Люте – Кнохе, Хюбнер, Фридрих – Ленц, Грисбек (Бюльтер 87), Гентнер (Тойхерт 83), Рюэрсон (Гиссельманн 87) – Андрих – Крузе, Авонийи (Похьянпало 77)

Предупреждения: Баумгартнер 90+1 – Люте 63, Грисбек 71

Удаление: Сков 58