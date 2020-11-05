Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алаба может перейти в Ювентус
Туринцы хотят подписать футболиста бесплатно
Защитник "Баварии" Давид Алаба в летнее трансферное окно может стать игроком "Ювентуса", сообщает Tuttosport.
По данным источника, мюнхенский клуб никак не может договориться с 28-летним австрийцем о продлении контракта, который истекает в конце нынешнего сезона. Туринцы хотят воспользоваться этим и переманить футболиста бесплатно.
В текущем сезоне Алаба провел 9 матчей во всех турнирах, в которых заработал две желтые карточки.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Как Луческу у Месси футболку просил
- Ференцварош - Ювентус 1:4. Видео голов и обзор матча
- Нещерет выдал лучший вратарский показатель в Лиге Чемпионов за последние семь лет
- Нетцер, Маццола и банка кока-колы: самый скандальный матч в истории Гладбаха
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...