Алаба может перейти в Ювентус

Защитник "Баварии" Давид Алаба в летнее трансферное окно может стать игроком "Ювентуса", сообщает Tuttosport.

По данным источника, мюнхенский клуб никак не может договориться с 28-летним австрийцем о продлении контракта, который истекает в конце нынешнего сезона. Туринцы хотят воспользоваться этим и переманить футболиста бесплатно.

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В текущем сезоне Алаба провел 9 матчей во всех турнирах, в которых заработал две желтые карточки.