Руководство Манчестер Юнайтед связывалось с Нагельсманном

Наставник "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн может возглавить "Манчестер Юнайтед", сообщает ESPN.

По данным источника, руководство "МЮ" уже провело переговоры с 33-летним тренером. Ранее в СМИ была информация, что "красных дьяволов" могут возглавить Брендон Роджерс или Маурисио Почеттино.

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В турнирной таблице АПЛ "МЮ" занимает 15-е место с семью очками после шести игр.