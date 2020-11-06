Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Руководство Манчестер Юнайтед связывалось с Нагельсманном
Юлиан может перебраться в Англию
Наставник "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн может возглавить "Манчестер Юнайтед", сообщает ESPN.
По данным источника, руководство "МЮ" уже провело переговоры с 33-летним тренером. Ранее в СМИ была информация, что "красных дьяволов" могут возглавить Брендон Роджерс или Маурисио Почеттино.
В турнирной таблице АПЛ "МЮ" занимает 15-е место с семью очками после шести игр.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Парфенов: Суркис уговаривал подписать контракт, обещая квартиру, машину и прочие блага
- В Шотландии "умная" камера перепутала мяч с лысиной лайнсмена и весь матч следила за его головой
- Фиаско Зари в Лиге Европы, поражения лидеров Первой лиги. Главные новости за 5 ноября
- AS: Реал оптимистично настроен по поводу трансфера звезды Боруссии Д в 2022 году
- Легендарный Райан Гиггз арестован за нападение на свою девушку
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...