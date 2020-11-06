Боруссия Д – Бавария. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 7-го тура Бундеслиги

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 7-го тура группового раунда чемпионата Германии между дортмундской "Боруссией" и мюнхенской "Баварией".

В мае мы все как завороженные ждали Дер-Класикер – именно этот поединок начал потихоньку сворачивать проклятый локдаун. И вот сейчас, уже на старте нового розыгрыша в Бундеслиге, кто-то из двух главных претендентов на Салатницу потеряет очки, однако возможен и мирный исход противостояния. На данный момент и у "шмелей", и у баварцев по 15 баллов после 6 туров первенства, а разница мячей лучше у команды Флика. Следите за битвой главных немецких клубов вместе с нами!

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 7 ноября – в 19:25 по киевскому времени.