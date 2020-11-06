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Ключевой защитник Баварии не сыграет против Боруссии

Германия
(1 голосов)

Сможет ли это остановить команду Флика?

Ключевой защитник Баварии не сыграет против Боруссии
UA-Футбол
Новина українською

Один из самых интересных матчей выходных - встреча "Боруссии" и "Баварии" в рамках чемпионата Германии. Ханси Флик уже несет потери.

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Как сообщает Bild, не отправится с командой Бенжамен Павар. Защитник с начала сезона успел провести десять матчей. Вероятно, что на правом фланге обороны выйдет Буна Сарр.

Отметим, что UA-Футбол проведет аудио трансляцию поединка.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Бенжамен Павар
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