Германия
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Ключевой защитник Баварии не сыграет против Боруссии
Сможет ли это остановить команду Флика?
Один из самых интересных матчей выходных - встреча "Боруссии" и "Баварии" в рамках чемпионата Германии. Ханси Флик уже несет потери.
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Как сообщает Bild, не отправится с командой Бенжамен Павар. Защитник с начала сезона успел провести десять матчей. Вероятно, что на правом фланге обороны выйдет Буна Сарр.
BVB - FC Bayern: Benjamin Pavard fällt für Topspiel in Dortmund aus https://t.co/zXpdXEOdmB— SPORT BILD (@SPORTBILD) November 6, 2020
Отметим, что UA-Футбол проведет аудио трансляцию поединка.
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