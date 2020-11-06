Ключевой защитник Баварии не сыграет против Боруссии

Один из самых интересных матчей выходных - встреча "Боруссии" и "Баварии" в рамках чемпионата Германии. Ханси Флик уже несет потери.

Как сообщает Bild, не отправится с командой Бенжамен Павар. Защитник с начала сезона успел провести десять матчей. Вероятно, что на правом фланге обороны выйдет Буна Сарр.

BVB - FC Bayern: Benjamin Pavard fällt für Topspiel in Dortmund aus https://t.co/zXpdXEOdmB — SPORT BILD (@SPORTBILD) November 6, 2020

Отметим, что UA-Футбол проведет аудио трансляцию поединка.