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Флик – перед игрой с Боруссией Д: Весь мир будет смотреть этот матч
Нас ждут веселые выходные
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча 7-го тура Бундеслиги с дортмундской "Боруссией".
"В субботу нас ждёт Дер-Класикер, весь мир будет смотреть этот матч. Это добавляет мотивации.
Мы очень уверены в себе и постараемся сделать все, чтобы выиграть у "Борусии". Речь о том, чтобы сделать как можно меньше ошибок и не давать им много пространство. С нетерпением жду игры. Такой матч – это удовольствие для тренеров, игроков и болельщиков", – цитирует Флика официальный сайт мюнхенцев.
"Боруссия" и "Бавария" сыграют в субботу, 7 ноября. Матч стартует в 19:30.
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