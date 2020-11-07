Флик – перед игрой с Боруссией Д: Весь мир будет смотреть этот матч

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча 7-го тура Бундеслиги с дортмундской "Боруссией".

"В субботу нас ждёт Дер-Класикер, весь мир будет смотреть этот матч. Это добавляет мотивации.

Мы очень уверены в себе и постараемся сделать все, чтобы выиграть у "Борусии". Речь о том, чтобы сделать как можно меньше ошибок и не давать им много пространство. С нетерпением жду игры. Такой матч – это удовольствие для тренеров, игроков и болельщиков", – цитирует Флика официальный сайт мюнхенцев.