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Боруссия Дортмунд - Бавария. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия
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Матч седьмого тура Бундеслиги – в прямом эфире

Боруссия Дортмунд - Бавария. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги
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Эрлинг Холанд забил пять голов в Бундеслиге, но Роберт Левандовски провел уже десять мячей. Два супербомбардира будут противостоять друг другу в центральном матче дня в чемпионате Германии – “Боруссия” Дортмунд примет на “Вестфаленштадионе” мюнхенскую “Баварию”. Матч начнется в 19:30 по киевскому времени и посмотреть его можно будет на платформе Megogo.

Чемпионат Германии, седьмой тур

7 ноября. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд 19:30 “Бавария”

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Якщо у вас не видно онлайн вище, відкрийте плеєр з трансляцією за прямим посиланням тут.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Трансляции Бундеслига телетрансляции Где смотреть футбол
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