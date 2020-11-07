Боруссия Дортмунд - Бавария. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги

Эрлинг Холанд забил пять голов в Бундеслиге, но Роберт Левандовски провел уже десять мячей. Два супербомбардира будут противостоять друг другу в центральном матче дня в чемпионате Германии – “Боруссия” Дортмунд примет на “Вестфаленштадионе” мюнхенскую “Баварию”. Матч начнется в 19:30 по киевскому времени и посмотреть его можно будет на платформе Megogo.

Чемпионат Германии, седьмой тур

7 ноября. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд 19:30 “Бавария”

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