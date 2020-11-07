Бундеслига. Унион на четвертом месте, камбэк Айнтрахта, Лейпциг переиграл Фрайбург

Победа, ну и хорошо. Так можно отозваться о матче “РБ Лейпциг” с “Фрайбургом”. С Парижем посреди недели команда Юлиана Нагельсманна смогла показать более яркую игру, чем сегодня, но главное, что удалось набрать три очка, и вернуть себе первое место (до центрального матча тура). Первый гол – эффектная домашняя заготовка. Нкунку и Забитцер разыграли стандарт, австриец сделал кросс в штрафную на Мукиэле, который головой скинул мяч на Конате. После перерыва “Лейпциг” действовал более экономно, но смог сохранить победу, и провел еще два мяча со стандартов: Забитцер реализовал пенальти, а Анхелиньо пробил прямым ударом со штрафного.

Более конкурентной получилась игра в Штутгарте. Местная одноименная команда уверенно выигрывала 2:0 у “Айнтрахта”, но после перерыва упустила свое преимущество. Сначала Николас Гонсалес реализовал пенальти, а затем сделал ассист Кастро. Тренер “Айнтрахта” Ади Хюттер провел в перерыве две замены, и они сработали. Амин Юнес добавил игре Франкфурта динамичности, а Аймен Баркок и вовсе стал “гейм-чейнджером”. Сначала он выполнил наугад пас в штрафную “швабов”, и Силва отыграл один мяч, а во втором голе Баркок выполнил точный кросс с углового на голову Абрахама. После того, как счет стал 2:2, инициатива снова перешла к “Штутгарту”, но команда Метараццо не смогла забить третий мяч.

“Герта” прервала свою серию из пяти матчей без побед, переиграв на выезде “Аугсбург” (удалось забить даже Пентеку), но берлинский спящий гигант снова оказался в тени своих шумных соседей из Кепеника. Это удивительно, но после семи туров “Унион” занимает в турнирной таблице четвертое место. Сегодня клуб из восточного Берлина забил пять безответных голов “Арминии”. Всего у команды Урса Фишера 16 голов – больше забивала только “Бавария”. “Унион” очень угадал с трансфером экс-форварда “Вердера” Макса Крузе. Благодаря 32-летнему форварду игра “Униона” в позиционной атаке стала разнообразней, и Крузе уже в третьем матче подряд отмечается ассистами (всего у него пять голевых передач). Кроме того, он еще ни разу в своей карьере в Бундеслиге не промахивался с точки, и сегодня точно реализовал очередной пенальти.

Более увлекательным, чем можно было ожидать, получилась игра “Майнца” с “Шальке”, двух худших команд лиги. “Шальке” создал больше с игры, но привез два пенальти в свои ворота. Ничья не удовлетворила никого. Обе команды остаются без побед и замыкают турнирную таблицу чемпионата Германии.

Бундеслига, седьмой тур

Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” – “Фрайбург” 3:0

Голы: Конате 26, Забитцер 70 (пен.), Анхелиньо 89

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Мукиэле (Хенрихс 46), Конате, Орбан, Анхелиньо – Кампль (Адамс 82) – Забитцер, Нкунку (Хван 87), Айдара (Ольмо 63) – Поульсен, Форсберг (Серлот 63)

“Фрайбург”: Мюллер – Гульде (Квон 84), Хайнц, Линхарт – Сантамария (Грифо 64) – Гюнтер, Хефлер (Ен 75), Темпельманн, Кюблер (Шмид 64) – Шаллаи (Петерсен 75), Хелер

Предупреждения: Орбан 27, Хенрихс 62 – Линхарт 25, Гульде 44

Штутгарт, “Мерседес Бенц Арена”

“Штутгарт” – “Айнтрахт” Франкфурт 2:2

Голы: Гонсалес 17 (пен.), Кастро 37 – Силва 61, Абрахам 75

“Штутгарт”: Кобель – Штенцель, Каразор (Антон 73), Кемпф – Эндо – Вамангитука (Кулибали 73), Кастро (Дидави 90), Мангаля, Соса – Климович (Калайджич 85), Гонсалес

“Айнтрахт”: Трапп – Хинтереггер, Хасебе, Абрахам – Цубер (Баркок 46), Ильзанкер (Соу 80), Кор, Туре (Юнес 46) – Камада (Костич 87) – Силва, Дост

Предупреждения: Гонсалес 77, Кастро 88 – Абрахам 29, Баркок 50, Хасебе 54, Дост 54

Аугсбург, “ВВК Арена”

“Аугсбург” – “Герта” Берлин 0:3

Голы: Кунья 44 (пен.), Лукебакио 51, Пентек 85

“Аугсбург”: Гикевич – Гумны, Гауэлеу, Удуохай, Яго – Калиджури, Штробль (Хедира 76), Груэсо (Рихтер 77), Варгас (Оксфорд 76) – Грегорич (Нидерлехнер 60), Хан (Финнбогасон 60)

“Герта”: Шволов – Платтенхардт, Альдерете, Боята (Дардаи 90+2), Пекарик – Гендузи, Штарк – Кунья (Лекки 90+2), Дарида (Левен 88), Лукебакио (Нганкам 88) – Кордоба (Пентек 46)

Предупреждения: Калиджури 18, Гауэлеу 38, Груэсо 66

Берлин, “Ан дер альтен Ферстерай”

“Унион” Берлин – “Арминия” 5:0

Голы: Эндо 3, Андрих 13, Беккер 45+2, Крузе 52 (пен.), Тойхерт 89

“Унион”: Люте – Триммель, Фридрих, Кнохе, Ленц – Гентнер (Грисбек 73), Андрих – Беккер (Мачиевски 83), Крузе (Тойхерт 82), Эндо (Гогия 20) – Похьянпало (Авонийи 73)

“Арминия”: Ортега – Лаурсен, ван дер Хоорн, Пайпер, Брюннер – Притль, Майер (Зойхерт 46) – Суку (Кунзе 46), Хартель (Ябо 46), Доан (Кордова 82) – Клос (Шипплок 88)

Предупреждение: ван дер Хоорн 59

Майнц, “Опель Арена”

“Майнц” – “Шальке” 2:2

Голы: Брозински 6 (пен.), Матета 45+2 (пен.) – Ут 36, Сен-Жюст 82 (авт.)

“Майнц”: Центнер – Сен-Жюст, Килиан, Ньякате, Брозински (Озтуналы 46) – Латца, Фернандеш – Буркхардт (Онисиво 66), Боэтиюс (Квайсон 84), Баррейро (Кунде 79) – Матета (Чжи 79)

“Шальке”: Реннов – Настасич, Сане, Кабак (Ибишевич 81) – Маскарель – Очипка, Шепф (Боздоган 63), Арит (Раман 71), Людевиг (Скрцибски 71) – Ут, Пасиенсия

Предупреждения: Латца 64 – Кабак 45