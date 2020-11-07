Киммих получил травму, отбирая мяч подкатом в Холанда

"Боруссия” Дортмунд и "Бавария" встречались в рамках седьмого тура немецкой Бундеслиги. В середине первого тайма подопечные Фавра выбежали в контратаку. Киммих хотел сорвать ее, сбивая Холанда, однако норвежец удержался на ногах. А вот игрок "Баварии" остался на газоне, держась за правую ногу и морщась от боли.

За срыв атаки арбитр показал немцу желтую карточку. Через несколько минут Джошуа покидал поле с помощью врачей и со слезами на глазах.