Флик: Победа над Боруссией более чем заслуженная

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик прокомментировал победу над дортмундской "Боруссией" в матче 7-го тура Бундеслиги.

"Это была невероятно хорошая игра. Обе команды создали много голевых моментов и действовали очень качественно. Мы были немного более нацелены на победу, более эффективны перед воротами. Победа более чем заслуженная.