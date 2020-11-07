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Флик: Победа над Боруссией более чем заслуженная
Наставник мюнхенцев подвел итоги победы над "шмелями"
Главный тренер "Баварии" Ханси Флик прокомментировал
"Это была невероятно хорошая игра. Обе команды создали много голевых моментов и действовали очень качественно. Мы были немного более нацелены на победу, более эффективны перед воротами. Победа более чем заслуженная.
"Боруссия" создавала опасные ситуации, когда мы допускали ошибки. Нам следует действовать более терпеливо, тогда такого станет меньше", - рассказал Флик.
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Источник:fcbayern.com
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