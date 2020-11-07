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Флик: Победа над Боруссией более чем заслуженная

Германия
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Наставник мюнхенцев подвел итоги победы над "шмелями"

Флик: Победа над Боруссией более чем заслуженная
Новина українською

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик прокомментировал победу над дортмундской "Боруссией" в матче 7-го тура Бундеслиги.

"Это была невероятно хорошая игра. Обе команды создали много голевых моментов и действовали очень качественно. Мы были немного более нацелены на победу, более эффективны перед воротами. Победа более чем заслуженная.

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"Боруссия" создавала опасные ситуации, когда мы допускали ошибки. Нам следует действовать более терпеливо, тогда такого станет меньше", - рассказал Флик.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Бундеслига Ханси Флик
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Источник:
fcbayern.com

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