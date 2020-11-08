Немецкое качество. Боруссия - Бавария 2:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Боруссия - Бавария, которые встречались в седьмом туре немецкой Бундеслиги. Дер-Класикер в этот раз оправдал высокий статус одного из самых яростных противостояний в Европе. Роберт Левандовский мог отличиться хет-триком, однако два его мяча были отменены благодаря системе ВАР. Баварии пришлось догонять дортмундцев, но сделала она это очень быстро - на гол Ройса на 45-й ответил Алаба еще до перерыва. В начале второго тайма Левандовский вывел мюнхенцев вперед, а затем Сане закрепил преимущество. Холанд забил в своем пятом матче подряд, но этого не хватило хотя бы для ничьей. Бавария вышла на первое место, Боруссия - третья, отставая на три очка.

Чемпионат. Седьмой тур

Боруссия Дортмунд - Бавария 2:3

Голы: Ройс 45, Холанд 83 - Алаба 45 + 4, Левандовский 48, Сане 80