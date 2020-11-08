Холанд: Бавария – лучшая команда мира, они на другом уровне

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд остался недоволен своей игрой в матче 7-го тура Бундеслиги против "Баварии" (2:3).

"Я должен больше забивать. Если мы будем упускать свои моменты на таком уровне, то не будем побеждать.

"Бавария" – это лучшая команда мира. Мы должны работать еще усерднее, чтобы выйти на новый уровень и стать такими же сильными, как и они", – сказал Холанд Goal.