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Холанд: Бавария – лучшая команда мира, они на другом уровне
Эрлинг высказался после поражения от Мюнхена
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд остался недоволен своей игрой в матче 7-го тура Бундеслиги против "Баварии" (2:3).
"Я должен больше забивать. Если мы будем упускать свои моменты на таком уровне, то не будем побеждать.
"Бавария" – это лучшая команда мира. Мы должны работать еще усерднее, чтобы выйти на новый уровень и стать такими же сильными, как и они", – сказал Холанд Goal.
Отметим, что на счету Холанда 11 голов в 11 матчах сезона за "Боруссию".
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