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Холанд: Бавария – лучшая команда мира, они на другом уровне

Германия
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Эрлинг высказался после поражения от Мюнхена

Холанд: Бавария – лучшая команда мира, они на другом уровне
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Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд остался недоволен своей игрой в матче 7-го тура Бундеслиги против "Баварии" (2:3).

"Я должен больше забивать. Если мы будем упускать свои моменты на таком уровне, то не будем побеждать.

"Бавария" – это лучшая команда мира. Мы должны работать еще усерднее, чтобы выйти на новый уровень и стать такими же сильными, как и они", – сказал Холанд Goal.

Отметим, что на счету Холанда 11 голов в 11 матчах сезона за "Боруссию".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Эрлинг Холанд
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