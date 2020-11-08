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У Киммиха подозрения на разрыв мениска, ему потребуется операция – Kicker

Германия
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Плохие новости из стана мюнхенцев

У Киммиха подозрения на разрыв мениска, ему потребуется операция – Kicker
Новина українською

Универсал "Баварии" Йозуа Киммих получил травму по вчерашней игре с "Боруссией" Д (3:2).

По информации Kicker, у немца подозрения на разрыв мениска правого колена.

Судя по всему, Йозуа понадобится операция, из-за которой он пропустит как минимум несколько недель.

В этом сезоне Киммих отыграл 11 матчей за "Баварию" во всех турнирах, отметившись 3 голами и 7 ассистами.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих
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