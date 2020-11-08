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Байер - Боруссия Менхенгладбах 4:3. Не менее интересно, чем Der Klassiker
Леверкузен был более эффективен в атаке и добился победы над Гладбахом
Бундеслига, седьмой тур. Леверкузен, “БайАрена”
“Байер” Леверкузен – “Боруссия” Менхенгладбах 4:3
Голы: Аларио 27, Аларио 41, Бэйли 68, Баумгартлингер 82 – Штиндль 18 (пен.), Штиндль 29, Лазаро 90+4
“Байер”: Градецки – Ларс Бендер (Драгович 85), Свен Бендер, Тапсоба, Венделл – Виртц, Баумгартлингер, Амири – Бэйли, Аларио (Беллараби 80), Диаби
“Боруссия”: Зоммер – Бенсебаини, Эльведи, Гинтер, Лайнер (Плеа 74) – Нойхаус (Вольф 46), Крамер (Бенеш 74) – Тюрам (Херрманн 80), Штиндль, Хофманн – Эмболо (Лазаро 63)
Предупреждения: Градецки 18, Ларс Бендер 51, Виртц 84, Диаби 86 – Бенсебаини 45+5, Эмболо 46
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