Лучший гол года? Невероятный удар скорпиона от полузащитника Боруссии

“Байер” и “Боруссия” Менхенгладбах закрыли седьмой тур Бундеслиги очень зрелищным матчем, в котором б ыло забито семь голов.

Вероятно, каждый гол стоит отдельного упоминания, но самым красивым получился мяч Валентино Лазаро, забитый уже в самом конце игры. Арендованный у “Интера” полузащитник поразил ворота “Байера” так называемым “ударом скорпиона”.

К сожалению для “Боруссии”, дополнительные баллы за красоту голов в футболе не предусмотрены. “Байер” выиграл 4:3.