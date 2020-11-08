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Лучший гол года? Невероятный удар скорпиона от полузащитника Боруссии
Валентино Лазаро забил акробатический гол в стиле Златана
“Байер” и “Боруссия” Менхенгладбах закрыли седьмой тур Бундеслиги очень зрелищным матчем, в котором б
Вероятно, каждый гол стоит отдельного упоминания, но самым красивым получился мяч Валентино Лазаро, забитый уже в самом конце игры. Арендованный у “Интера” полузащитник поразил ворота “Байера” так называемым “ударом скорпиона”.
К сожалению для “Боруссии”, дополнительные баллы за красоту голов в футболе не предусмотрены. “Байер” выиграл 4:3.
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