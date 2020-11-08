  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Лучший гол года? Невероятный удар скорпиона от полузащитника Боруссии
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лучший гол года? Невероятный удар скорпиона от полузащитника Боруссии

Германия
(1 голосов)

Валентино Лазаро забил акробатический гол в стиле Златана

Лучший гол года? Невероятный удар скорпиона от полузащитника Боруссии
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Байер” и “Боруссия” Менхенгладбах закрыли седьмой тур Бундеслиги очень зрелищным матчем, в котором было забито семь голов.

Вероятно, каждый гол стоит отдельного упоминания, но самым красивым получился мяч Валентино Лазаро, забитый уже в самом конце игры. Арендованный у “Интера” полузащитник поразил ворота “Байера” так называемым “ударом скорпиона”.

К сожалению для “Боруссии”, дополнительные баллы за красоту голов в футболе не предусмотрены. “Байер” выиграл 4:3.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Чемпионат Германии Байер (Леверкузен) Валентино Лазаро
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...