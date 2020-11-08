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Байер - Боруссия Менхенгладбах 4:3. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Байер – Боруссия Менхенгладбах ⋉ 4:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 8 ноября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Байер - Боруссия Менхенгладбах 4:3. Обзор матча и видео голов
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После разгромной победы над “Шахтером” в Киеве менхенгладбахская “Боруссия” уступила в чемпионате Германии “Байеру”. Это был крайне увлекательный матч, обе команды создали немало моментов, но Леверкузен бы лучше в реализации. Гол вечера оформил Валентино Лазаро, забив ударом скорпиона.

Бундеслига, седьмой тур. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен – “Боруссия” Менхенгладбах 4:3

Голы: Аларио 27, Аларио 41, Бэйли 68, Баумгартлингер 82 – Штиндль 18 (пен.), Штиндль 29, Лазаро 90+4

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Ларс Штиндль Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Чемпионат Германии видео Байер (Леверкузен) видеоповторы Лукас Аларио Леон Бэйли Валентино Лазаро Мусса Диаби
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