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Байер - Боруссия Менхенгладбах 4:3. Обзор матча и видео голов
Байер – Боруссия Менхенгладбах ⋉ 4:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 8 ноября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
После разгромной победы над “Шахтером” в Киеве менхенгладбахская “Боруссия” уступила в чемпионате Германии “Байеру”. Это был крайне увлекательный матч, обе команды создали немало моментов, но Леверкузен бы лучше в реализации. Гол вечера оформил Валентино Лазаро, забив ударом скорпиона.
Бундеслига, седьмой тур. Леверкузен, “БайАрена”
Голы: Аларио 27, Аларио 41, Бэйли 68, Баумгартлингер 82 – Штиндль 18 (пен.), Штиндль 29, Лазаро 90+4
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