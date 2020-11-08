Байер - Боруссия Менхенгладбах 4:3. Обзор матча и видео голов

После разгромной победы над “Шахтером” в Киеве менхенгладбахская “Боруссия” уступила в чемпионате Германии “Байеру”. Это был крайне увлекательный матч, обе команды создали немало моментов, но Леверкузен бы лучше в реализации. Гол вечера оформил Валентино Лазаро, забив ударом скорпиона.

Бундеслига, седьмой тур. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен – “Боруссия” Менхенгладбах 4:3

Голы: Аларио 27, Аларио 41, Бэйли 68, Баумгартлингер 82 – Штиндль 18 (пен.), Штиндль 29, Лазаро 90+4