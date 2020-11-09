Попал под каток Холанда: стало известно, сколько пропустит Киммих после операции на мениске

Пресс-служба мюнхенской "Баварии" сообщила о том, что 8 ноября полузащитник "красных" Йозуа Киммих был успешно прооперирован – хирургическое вмешательство состоялось из-за повреждения внешнего мениска.

Член правления по спорту Хасан Салихамиджич отметил: "Мы рады, что предположительно через несколько недель Йозуа снова будет готов. Мы всеми силами поддержим его во время реабилитации".

Медицинский департамент "Баварии" придерживается мнения, что полузащитник вернется в строй в январе. Напомним, во время субботнего Дер-Класикер с "Боруссией" Киммих был заменен (3:2), он получил травму после единоборства с форвардом "шмелей" Эрлингом Холандом.