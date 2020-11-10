О трендах современного футбола на примере тактического анализа матча Боруссия - Бавария  

Центральный матч 7 тура немецкой Бундеслиги стал настоящим украшением всего европейского футбольного уикэнда. Команды Флика и Фавра подарили нам футбол высочайшего уровня. В субботний вечер на "Вестфаленштадионе" было все – породистая позиционная игра, как в атаке, так и в обороне, хорошие образцы персонально -ориентированного прессинга по триггеру со стороны Дортмунда и великолепный наглядный пример – как его разбивать со стороны Мюнхена.

В свою очередь гости показали достоинства зонного прессинга. Это был мастер-класс по действиям и взаимодействиям в переходной фазе от обороны к атаке. В этом аспекте обе команды были достойны друг друга. На мой взгляд, по темпу и качеству этот матч накрыл плотной тенью даже прошедшие на неделе баталии Лиги чемпионов.

Афиша очного противостояния Дортмунда и "Баварии" - это гарантия качества. Интереса к "Дер-Класикер" добавляло и турнирное положение команд. Перед седьмым туром коллективы Фавра и Флика делили первое и второе место. Мюнхен был впереди лишь по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Нужно отметить, что в этом сезоне "Боруссия" весьма эффективна в оборонительных действиях. Учитывая данный поединок, во всех турнирах команда Фавра провела 12 матчей, в девяти из которых сыграла на ноль. Пропускал Дортмунд исключительно в матчах с "Баварией" (чемпионат и Суперкубок – 2:3, 2:3) и "Лацио" (1:3), но, как видим, если и пропускал, то сразу по три гола.

"Бавария, напротив, на старте сезона многовато для себя пропускает (11 против 5 у Дортмунда, и это только в Бундеслиге). Прежде всего, проблемы в обороне связаны с кадровыми вопросами. Разумеется, травмы Павара, Дэвиса, Зюле не могли положительно сказаться на эффективности команды. Но эти проблемы команда компенсирует великолепной игрой в атаке. Мюнхенцы практически в два раза забивают больше голов, чем их конкуренты из Дортмунда и Лейпцига (27, 15, 15 соответственно).

Главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр хорошо подготовился к противостоянию с "Баварией", ключевыми факторами оказались индивидуальное мастерство игроков и реализация голевых моментов

Базовыми тактическими схемами обеих команд были 4-2-3-1. После поражения в Лиге чемпионов от "Лацио" Люсьен Фавр перешел с традиционных для "Боруссии" 3-4-3 на 4-2-3-1. С этой формацией "черно-желтые" до встречи с "Баварией" успели провести 4 матча, во всех одержали победы с общим счетом 10:0. То есть, играя по схеме с двумя центрбеками до матча с "Баварией" Дортмунд в этом сезоне не пропускал.



Составы команд были достаточно предсказуемыми и не вызывали особых вопросов. В сравнении с матчем за Суперкубок, который завершился с аналогичным результатом, в старте "Баварии" и "Боруссии" состоялось 4 и 5 замен соответственно, к тому же, учитывая смену схемы игры Люсьеном Фавром, от очного противостояния команд в чемпионате мы вправе были ждать другого характера и сценария игры.

Матч трудно поделить на условные отрезки, по большому счету, он проходил в одном ключе. Ни отдельные голы, ни отмененные взятия ворот "Баварии" (лишь VAR отыскал два офсайда у изначально казавшихся чистых голов гостей), ни травма Киммиха, ни замены во втором тайме, ничто не могло существенно повлиять на характер игры. "Боруссия" при любом развитии событий продолжала искать счастья в атаке и система игры не подвергалась изменению, "Бавария" отвечала интенсивным и, как всегда высокоорганизованным зонным прессингом и быстрыми атаками.

Во владении мячом (51%:49%) и количестве ударов по воротам (15:14) было примерное равенство, но голевые моменты чаще возникали у ворот гостей. На мой взгляд, ни в одном аспекте команда Фавра не уступала лучшей команде Европы. Решающую роль в формировании результата сыграло более высокое индивидуальное мастерство отдельных игроков "Баварии" и элементарно – лучшая реализация голевых моментов.

План на игру от штаба Фавра работал, как при счете 0:0, так и при 1:3. Холланд и Ройс регулярно выводились партнерами на выгодные ударные позиции, но именно действия команд на решающих стадиях атак и были той самой разницей, которая повлияла на итоговый результат.

Редко такое бывает в матчах с участием "Баварии", но команды сумели найти компромисс в контроле мяча. В этом компоненте никто дефицита не испытывал. Горячее пятно на тепловой карте действий хозяев поля – это следствие особенностей билд-апа.

Чтобы не дублировать, сразу отмечу, что обе команды при розыгрыше мяча от ворот начинали со структуры 2-4. В первой линии – пара центрбеков, во второй фланговые защитники и опорники. Шесть полевых игроков в билд-апе – это конечно весьма осторожный вариант ведения игры. Структура не только позволяет поддерживать численный перевес в зоне мяча, но и создает условия для диагональных векторов под передачи, причем у владеющего мячом игрока всегда есть более одного варианта продолжения атаки.

Наиболее частым ходом в розыгрыше "шмелей" был вариант с игрой на правого защитника. Менье играл важной ролью игрока, который отвечал за перевод мяча во вторую треть поля и соответственно за обострение игры.

Этот матч был отличной демонстрацией того, в каком направлении развивается футбол. Времена тотального контроля мяча прошли. Отчаянные и наивные попытки противопоставить принцип – "пока мы владеем мячом, нам не забьют" жестоко наказываются разгромами. Прессинг, еще в большей степени контрпрессинг, то есть проактивные методы обороны уже давно стали главными трендами.

Пожалуй, в футболе еще никогда не была столь важной фаза игры без мяча. Борьба за пространство вышло на первый план. И "Боруссия", и "Бавария" показали, какими должны быть позиционные атаки. Прежде всего, они должны быть максимально быстрыми. Очень важный момент – структура в этой фазе игры. Если она есть, то потеря мяча не выглядит проблемой. Это сигнал для контрпрессинга, который может создать более выгодную ситуацию на поле, чем максимально закрытый соперник с вертикальной и горизонтальной подстраховкой.

Обратите внимание на схему с действиями Менье при билд-апе. Бельгиец часто отдавал средние и длинные диагональные передачи в свободные зоны – в недодачу на Санчо с автоматическим открываниями под него партеров, за спины защитникам (Были отличные моменты, подвела реализация) и в центральную зону на пару форвардов. При позиционной обороне и в начальной стадии атаки Ройс составлял пару нападающих с Холандом. При всей своей простоте, последний вариант был достаточно перспективным. В зоне центральных защитников соперника "Боруссия" часто имела численное равенство - 2 в 2.

Кстати, самый активный в составе хозяев поля Холанд загубил много моментов. Команда Фавра явно наиграла больше, чем на 2 гола. Норвежец был неудержим, он прекрасно открывался за спины, выигрывал единоборства, активно вступал отбор, но на завершающей стадии атак неоднократно подводил команду. Молодой нападающий забил свой гол, но он имел все условия для того, чтобы стать настоящим героем матча. Возможно, чрезмерное желание где-то даже мешало Холанду, ему не хватало класса и хладнокровия. Здесь ему еще есть чему поучиться у Роберта Левандовски. Поляк забил гол, сделал ассист и принял непосредственное участие в важном совещании перед первым взятием ворот Бюрке.

Безусловно – этот гол в раздевалку был одним из важнейших моментов в матче. Похоже, что это не была наигранная комбинация. Гнабри, Левандовски, Мюллер и Алаба устроили перед розыгрышем целое совещание.

В этом матче главным оружием "Баварии" были кроссы, стандарты и быстрые атаки. За счет эффективной игры в этих трех компонентах и были забиты голы гостей.

На скриншоте выше – контратака, которая завершилась взятием ворот в исполнении Сане. Это системный розыгрыш "Баварии". Когда команды глубоко садится в оборону, Левандовски смещается в глубину, оба вингера остаются в более высоких позициях. При выходе из обороны главным адресом для игроков мюнхенского клуба является форвард, который на скорости продвигает мяч в финальную треть и имеет два хороших варианта в полупространствах.

В позиционной атаке обе команды перестраивались на 4-4-2. На схеме – переход хозяев поля с базовой схемы на оборонительную структуру. Аналогичным образом перестраивалась и "Бавария", но делала это реже, так как больше заточена на проактивный метод обороны. На мой взгляд, при игре в два центрбека игра "Боруссии" в обороне стала более надежной, чем при 3-4-2-1 (5-4-1 без мяча).

Дортмунд тоже прессинговал, но делал это робко и редко. Было видно, что высокий прессинг по триггеру входил в планы Фавра, но игроки были не уверены в его успехе. Эта неуверенность приводила к еще большим проблемам, чем, если бы "Боруссия" совсем отказалась от высокого давления.

По своей организации проактивные методы обороны Фавра кардинально отличались от отлаженной системы зонного прессинга Флика, где один игрок часто контролирует сразу двоих оппонентов и осуществляет давление на одного оппонента по вектору возможной передачи на другого (Cover Shadow). У Фавра были персональные ориентировки, что в случае неудачи создавало риск пропустить опасную быструю атаку соперника, так как на половине поля "Боруссии" в подобных ситуациях было численное равенство.

На скриншоте выше – эпизод с одной из неудавшихся попыток Холанда и Ройса включить прессинг. Вообще, хозяева поля встречали соперника зональной обороной средним блоком. Триггером для коллективного отбора мяча служила передача назад со стороны соперников. Хавбеки не всегда решались подниматься высоко за опорными и фулбеками "Баварии", не было ни полного взаимопонимания, ни решительности.

Главной проблемой, которая заставляла игроков команды Фавра сомневаться, были смещения в линию обороны одного из опорных. На схеме – это смещение выполняет Горетцка, но после травмы Киммиха к защитникам стабильно опускался вышедший на замену Толиссо. Наличие в билд-апе еще и Нойера создавало гостям двукратное численное превосходство в зоне розыгрыша мяча.

Дортмунд был очень хорош, на мой взгляд, команда Фавра прибавляет в этом сезоне, но "Бавария" в который раз продемонстрировала свой высочайший уровень и одержала заслуженную победу над прямым конкурентом в борьбе за очередную "Салатницу".

"Боруссия" Д – "Бавария" - 2:3 (1:1)

Голы: Ройс 45+1, Холанд 83 – Алаба 45+4, Левандовски 48, Сане 80

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