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Бавария нацелилась на полузащитника мёнхенгладбахской Боруссии
Игроку 23
Полузащитник мёнхенгладбахской "Боруссии" Денис Закария попал в сферу интересов "Баварии", сообщает Sky Germany.
По информации издания, мюнхенский клуб уже связывался с представителями 23-летнего швейцарского футболиста. При этом переход Дениса в ближайшее трансферное окно исключён, поскольку в настоящее время он восстанавливается после травмы колена.
Закария начинал карьеру на родине, где выступал за "Серветт" и "Янг Бойз", а в 2017 году перебрался в "Боруссию". С 2016 года игрок вызывается в сборную Швейцарии.
В нынешнем сезоне хавбек не принял участия ни в одном матче из-за тяжёлой травмы. Команда из Мёнхенгладбаха набрала 11 очков в семи турах и занимает седьмое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. "Бавария" (18) лидирует в первенстве.
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