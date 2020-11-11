Бавария нацелилась на полузащитника мёнхенгладбахской Боруссии

Полузащитник мёнхенгладбахской "Боруссии" Денис Закария попал в сферу интересов "Баварии", сообщает Sky Germany.

По информации издания, мюнхенский клуб уже связывался с представителями 23-летнего швейцарского футболиста. При этом переход Дениса в ближайшее трансферное окно исключён, поскольку в настоящее время он восстанавливается после травмы колена.

Закария начинал карьеру на родине, где выступал за "Серветт" и "Янг Бойз", а в 2017 году перебрался в "Боруссию". С 2016 года игрок вызывается в сборную Швейцарии.

В нынешнем сезоне хавбек не принял участия ни в одном матче из-за тяжёлой травмы. Команда из Мёнхенгладбаха набрала 11 очков в семи турах и занимает седьмое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. "Бавария" (18) лидирует в первенстве.