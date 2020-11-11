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Алаба не покинет Баварию до конца сезона
Мюнхенцы будут искать замену игроку
Защитник "Баварии" Давид Алаба не покинет клуб до конца сезона, сообщает SportBild. Наставник команды Ханс-Дитер Флик не хочет терять футболиста в январе. Руководство мюнхенского клуба пошло навстречу тренеру. "Рекордмайстер" не будет продавать футболиста посреди сезона.
Немцы понимают, что не смогут много выручить за Алабу, поскольку у него идет последний год по контракту. В "Баварии" посчитали, что важнее сохранить целостность команды на текущий сезон, чем заработать сравнительно небольшую сумму от продажи важного игрока.
В текущем сезоне Алаба сыграл 10 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и 1 результативную передачу.
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