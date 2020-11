Забил гол и получил серьезную травму. Киммих признан лучшим игроком Баварии в октябре

Мюнхенская "Бавария" подвела итоги октября. Был выбран лучший футболист месяца.

Награду получил полузащитник клуба Йозуа Киммих. Во втором осеннем месяце он сыграл пять матчей и забил один гол. В голосовании опередил Левандоского и Мюллера.

Joshua #Kimmich is your #FCBayern Player of the Month October! ????#MiaSanMia pic.twitter.com/OT4oOH5FJM