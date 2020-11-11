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Забил гол и получил серьезную травму. Киммих признан лучшим игроком Баварии в октябре

Германия
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Не скоро выйдет на поле снова

Забил гол и получил серьезную травму. Киммих признан лучшим игроком Баварии в октябре
UA-Футбол
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Мюнхенская "Бавария" подвела итоги октября. Был выбран лучший футболист месяца.

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Награду получил полузащитник клуба Йозуа Киммих. Во втором осеннем месяце он сыграл пять матчей и забил один гол. В голосовании опередил Левандоского и Мюллера.

Отметим, что в игре против "Боруссии" Киммих получил серьезную травму.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих
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