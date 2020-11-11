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Забил гол и получил серьезную травму. Киммих признан лучшим игроком Баварии в октябре
Не скоро выйдет на поле снова
Мюнхенская "Бавария" подвела итоги октября. Был выбран лучший футболист месяца.
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Награду получил полузащитник клуба Йозуа Киммих. Во втором осеннем месяце он сыграл пять матчей и забил один гол. В голосовании опередил Левандоского и Мюллера.
The fans have spoken! ☝️????— FC Bayern English (@FCBayernEN) November 11, 2020
Joshua #Kimmich is your #FCBayern Player of the Month October! ????#MiaSanMia pic.twitter.com/OT4oOH5FJM
Отметим, что в игре против "Боруссии" Киммих получил
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