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Жером Боатенг бесплатно покинет Баварию

Германия
(1 голосов)

Жером станет свободным агентом

Жером Боатенг бесплатно покинет Баварию
Новина українською

Защитник "Баварии" Жером Боатенг покинет команду следующим летом, утверждает журналист Кристиан Фальк в своём "твиттере".

Действующий контракт 32-летнего футболиста с немецким клубом истекает по окончании нынешнего сезона, и, по информации источника, мюнхенцы не станут предлагать игроку новое соглашение. Таким образом, Жером уйдёт бесплатно.

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В услугах Боатенга заинтересованы три представителя английской Премьер-лиги – "Арсенал", "Тоттенхэм Хотспур" и "Челси".

Боатенг защищает цвета "Баварии" с 2011 года, а до этого выступал за "Манчестер Сити", "Гамбург" и "Герту". В сборную Германии вызывался с 2009 по 2019 год. С национальной командой Жером стал чемпионом мира в 2014 году.

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В статье: Джером Боатенг Бавария (Мюнхен)
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