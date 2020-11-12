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Жером Боатенг бесплатно покинет Баварию
Жером станет свободным агентом
Защитник "Баварии" Жером Боатенг покинет команду следующим летом, утверждает журналист Кристиан Фальк в своём "твиттере".
Действующий контракт 32-летнего футболиста с немецким клубом истекает по окончании нынешнего сезона, и, по информации источника, мюнхенцы не станут предлагать игроку новое соглашение. Таким образом, Жером уйдёт бесплатно.
В услугах Боатенга заинтересованы три представителя английской Премьер-лиги – "Арсенал", "Тоттенхэм Хотспур" и "Челси".
Боатенг защищает цвета "Баварии" с 2011 года, а до этого выступал за "Манчестер Сити", "Гамбург" и "Герту". В сборную Германии вызывался с 2009 по 2019 год. С национальной командой Жером стал чемпионом мира в 2014 году.
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