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Боруссия предложит Рейне новый контракт

Германия
(1 голосов)

Футболист продолжит играть в немецком клубе

Боруссия предложит Рейне новый контракт
Новина українською

Полузащитник "Боруссии" Джованни Рейна подпишет с клубом новый контракт, сообщает Kicker.

По данным источника, 13 ноября, когда американцу исполнится 18 лет, он получит новое соглашение на улучшенных условиях.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Рейна провел 7 матчей, в которых забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Джованни Рейна
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