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Боруссия предложит Рейне новый контракт
Футболист продолжит играть в немецком клубе
Полузащитник "Боруссии" Джованни Рейна подпишет с клубом новый контракт, сообщает Kicker.
По данным источника, 13 ноября, когда американцу исполнится 18 лет, он получит новое соглашение на улучшенных условиях.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Рейна провел 7 матчей, в которых забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.
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