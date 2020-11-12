Не сыграет против Украины и Шахтера. Йонас Хофманн получил травму бедра

Вчера сборная Германии провела товарищеский матч против Чехии. Не обошлось без травм.

Полузащитник Йонас Хофманн был заменен уже на 20-й минуте. У него травма бедра. По сообщениям СМИ, в этом году он уже не выйдет на поле.

Хофманн - основной игрок "Боруссии" Менхенгладбах. В текущем сезоне он успел сыграть 11 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть голевых. В ближайшей игре против "Шахтера" Йонас не сыграет.

Также не стоит ждать Хоффмана на поле в игре Германия - Украина, которая состоится уже в субботу.