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Не сыграет против Украины и Шахтера. Йонас Хофманн получил травму бедра
В этом году на поле его ждать не стоит
Вчера сборная Германии провела товарищеский матч против Чехии. Не обошлось без травм.
Полузащитник Йонас Хофманн был заменен уже на 20-й минуте. У него травма бедра. По сообщениям СМИ, в этом году он уже не выйдет на поле.
Хофманн - основной игрок "Боруссии" Менхенгладбах. В текущем сезоне он успел сыграть 11 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть голевых. В ближайшей игре против "Шахтера" Йонас не сыграет.
Также не стоит ждать Хоффмана на поле в игре Германия - Украина, которая состоится уже в субботу.
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