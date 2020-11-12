  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Не сыграет против Украины и Шахтера. Йонас Хофманн получил травму бедра
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не сыграет против Украины и Шахтера. Йонас Хофманн получил травму бедра

Германия
(1 голосов)

В этом году на поле его ждать не стоит

Не сыграет против Украины и Шахтера. Йонас Хофманн получил травму бедра
UA-Футбол
Новина українською

Вчера сборная Германии провела товарищеский матч против Чехии. Не обошлось без травм.

Читайте такжеГермания - Чехия 1:0. Хорошая игра резервистов

Полузащитник Йонас Хофманн был заменен уже на 20-й минуте. У него травма бедра. По сообщениям СМИ, в этом году он уже не выйдет на поле.

Хофманн - основной игрок "Боруссии" Менхенгладбах. В текущем сезоне он успел сыграть 11 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть голевых. В ближайшей игре против "Шахтера" Йонас не сыграет.

Также не стоит ждать Хоффмана на поле в игре Германия - Украина, которая состоится уже в субботу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Германия Боруссия (Менхенгладбах) Йонас Хофманн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Der Spiegel

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...