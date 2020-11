Упамекано может зимой покинуть РБ Лейпциг - среди претендентов клубы АПЛ

Дайо Упамекано уже зимой может покинуть "РБ Лейпциг". Летом на него охотилось несколько грандов.

По данным немецкого журналиста Кристиана Фалька, клаусула в контракте француза равна 45 миллионам. Среди претендентов - клубы АПЛ. Среди них, вероятно, находятся "Ливерпуль" и "МЮ".

Update Dayot Upamecano: the decision about his future could be made in January. then there should be the first offers from the interested Premiere League Clubs (release clause: 45 Millionen Euro). He is currently too expensive for @FCBayern @SPORTBILD