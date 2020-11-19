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Форвард Боруссии М заразился коронавирусом, он может не сыграть против Шахтера
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Форвард менхенгладбахской "Боруссии" Алассан Плеа сдал положительный тест на COVID-19. Как заявил главный тренер жеребцов Марко Розе, в субботу против "Аугсбурга" он наверняка не сыграет.
Что касается запланированного на 25-е ноября матча Лиги Чемпионов против "Шахтера", то Розе надеется, что Плеа успеет вернуться, однако он не имеет четкой информации по этому поводу.
27-летний Плеа в текущем сезоне сыграл шесть матчей в Бундеслиге и забил один гол. В Лиге Чемпионов у него три поединка и три гола - все в игре с "Шахтером". В то же время Алассан отдал четыре результативные передачи в ЛЧ - по одной в матчах с "Интером" и "Шахтером", дважды в игре с "Реалом".
Добавим, что "Боруссия" после семи туров занимает седьмое место в Бундеслиге, отставая от лидера на семь очков. В Лиге чемпионов команда Розе лидирует, опережая "Шахтер" и "Реал" на одно очко.
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