Форвард Боруссии М заразился коронавирусом, он может не сыграть против Шахтера

Форвард менхенгладбахской "Боруссии" Алассан Плеа сдал положительный тест на COVID-19. Как заявил главный тренер жеребцов Марко Розе, в субботу против "Аугсбурга" он наверняка не сыграет.

Что касается запланированного на 25-е ноября матча Лиги Чемпионов против "Шахтера", то Розе надеется, что Плеа успеет вернуться, однако он не имеет четкой информации по этому поводу.

27-летний Плеа в текущем сезоне сыграл шесть матчей в Бундеслиге и забил один гол. В Лиге Чемпионов у него три поединка и три гола - все в игре с "Шахтером". В то же время Алассан отдал четыре результативные передачи в ЛЧ - по одной в матчах с "Интером" и "Шахтером", дважды в игре с "Реалом".

Добавим, что "Боруссия" после семи туров занимает седьмое место в Бундеслиге, отставая от лидера на семь очков. В Лиге чемпионов команда Розе лидирует, опережая "Шахтер" и "Реал" на одно очко.