Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жером Боатенг может продолжить карьеру в МЛС
Игрок не исключает такого варианта
Защитник "Баварии" Жером Боатенг может продолжить карьеру за пределами Европы, пишет Goal. Футболист любит посещать новые города и страны, а его профессия позволяет ему это делать.
Боатенг не исключает, что после ухода из "Баварии" может уехать в МЛС или другой чемпионат. Но пока защитник сосредоточен на выступлениях за мюнхенский клуб, контракт с которым истекает по окончании нынешнего сезона.
Ранее сообщалось, что Боатенг может покинуть "Баварию" летом.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Игрок Динамо попал в топ-30 самых дорогих футболистов вне топ-5 лиг в мире
- Головко: Если приду к ребятам с системой Лобановского, половина закончит с футболом
- Футбольная ассоциация Швейцарии в случае с Украиной нашла пример для УЕФА в свою пользу
- Матч с Украиной стал для Нойера рекордным
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...