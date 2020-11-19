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Жером Боатенг может продолжить карьеру в МЛС

Германия
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Игрок не исключает такого варианта

Жером Боатенг может продолжить карьеру в МЛС
Новина українською

Защитник "Баварии" Жером Боатенг может продолжить карьеру за пределами Европы, пишет Goal. Футболист любит посещать новые города и страны, а его профессия позволяет ему это делать.

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Боатенг не исключает, что после ухода из "Баварии" может уехать в МЛС или другой чемпионат. Но пока защитник сосредоточен на выступлениях за мюнхенский клуб, контракт с которым истекает по окончании нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что Боатенг может покинуть "Баварию" летом.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Жером Боатенг
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