Жером Боатенг может продолжить карьеру в МЛС

Защитник "Баварии" Жером Боатенг может продолжить карьеру за пределами Европы, пишет Goal. Футболист любит посещать новые города и страны, а его профессия позволяет ему это делать.

Боатенг не исключает, что после ухода из "Баварии" может уехать в МЛС или другой чемпионат. Но пока защитник сосредоточен на выступлениях за мюнхенский клуб, контракт с которым истекает по окончании нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что Боатенг может покинуть "Баварию" летом.