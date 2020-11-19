Антирейтинг зашкаливает: болельщики сборной Германии хотят отставки Лева

Историческое поражение 0:6 от сборной Испании подкосило авторитет многолетнего наставника "Бундестим" Йоахима Лева.

Согласно опросу, проведенному SID (Sport-Informations-Dienst), 84% от 1100 опрошенных болельщиков немецкой сборной высказались за немедленную отставку Лева и директора Оливера Бирхоффа.

Рейтинг доверия Лева составил лишь 13% - это исторический минимум для наставника, который возглавляет "Бундестим" с 2006 года и выигрывал с командой чемпионат мира-2014.

Примечательно, что в среду состоялся разговор Лева, Бирхоффа и главы Немецкого футбольного союза Фрица Келлера, после которого тренера оставили во главе сборной до Евро-2021. Но одобрения среди фанатов это решение не нашло.

0:6 от Испании - крупнейшее поражение "Бундестим" с 1931 года, когда немцы были с тем же счетом биты знаменитой австрийской "Вундертим". В послевоенной истории подобных фиаско у команды не случалось.