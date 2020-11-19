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Антирейтинг зашкаливает: болельщики сборной Германии хотят отставки Лева

Германия
(1 голосов)

0:6 от Испании произвели впечатление

Антирейтинг зашкаливает: болельщики сборной Германии хотят отставки Лева
Новина українською

Историческое поражение 0:6 от сборной Испании подкосило авторитет многолетнего наставника "Бундестим" Йоахима Лева.

Согласно опросу, проведенному SID (Sport-Informations-Dienst), 84% от 1100 опрошенных болельщиков немецкой сборной высказались за немедленную отставку Лева и директора Оливера Бирхоффа.

Рейтинг доверия Лева составил лишь 13% - это исторический минимум для наставника, который возглавляет "Бундестим" с 2006 года и выигрывал с командой чемпионат мира-2014.

Примечательно, что в среду состоялся разговор Лева, Бирхоффа и главы Немецкого футбольного союза Фрица Келлера, после которого тренера оставили во главе сборной до Евро-2021. Но одобрения среди фанатов это решение не нашло.

0:6 от Испании - крупнейшее поражение "Бундестим" с 1931 года, когда немцы были с тем же счетом биты знаменитой австрийской "Вундертим". В послевоенной истории подобных фиаско у команды не случалось.

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В статье: Оливер Бирхофф Йоахим Лев Национальная сборная Германии Фритц Келлер
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Источник:
Eurosport

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Комментарии (2)
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paramon7 (Запорожье)
19.11.2020 в 18:40
Честно говоря, странно что Лёва не убрали после провала на ЧМ. Отказаться от услуг Мюллера - идиотизм. Плюс не взял на ЧМ Лероч Сане ( он был тогда в отличной форме и провел хороший сезон за сити), а вместо него взял более слабого Брандта.
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ПетроФ (Луцьк)
19.11.2020 в 18:16
в останні роки німці виглядають так собі. Лев дуже хороший тренер але йому треба шукати інше місце роботи. Він просто закис.
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