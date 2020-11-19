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Председатель совета директоров Боруссии: Не нужно судить тренера только по тому, выиграл ли он чемпионат

Германия
(1 голосов)

А может все-таки нужно?

Председатель совета директоров Боруссии: Не нужно судить тренера только по тому, выиграл ли он чемпионат
UA-Футбол
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Председатель совета директоров Боруссии Ханс-Йоахим Ватцке выразил поддержку Люсьену Фавру, который уже третий сезон работает с клубом.

"Фавр пришел в 2018-м году, когда "Боруссия" была в непростом положении. С ним мы дважды заняли второе место, что можно назвать хорошим выступлением в чемпионате.

Неправильно судить работу тренера по тому, выиграл он чемпионат или нет. Мы вместе с ним сядем и обсудим ситуацию в январе или феврале", - заявил Ватцке.

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Сейчас "шмели" идут третьими в чемпионате.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ханс-Йоахим Ватцке Люсьен Фавр
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