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Отец Холанда: Эрлинг не думает о других клубах – он хочет взять трофеи с Боруссией

Германия
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Отец Холанда: Эрлинг не думает о других клубах – он хочет взять трофеи с Боруссией
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Альф-Инге Холанд, отец нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, прокомментировал информацию об интересе топ-клубов к его сыну. Цитирует отца Goal.com.

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"Когда ты хорошо играешь, то абсолютно логично, что большие клубы хотят тебя приобрести, но сейчас мы обсуждаем слухи. Ни Эрлинг, ни я не думаем о других командах. Мы подписали долгосрочное соглашение с "Боруссией", это потрясающая команда для сына".

"Мы не обсуждали потенциальный переезд. Эрлинг хотел бы завоевать несколько трофеев со "шмелями". Он может достичь много в Германии. Переезд – не приоритет для нас".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Альф-Инге Хааланд Эрлинг Холанд
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Источник:
Goal.com

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