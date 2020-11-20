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Отец Холанда: Эрлинг не думает о других клубах – он хочет взять трофеи с Боруссией
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Альф-Инге Холанд, отец нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, прокомментировал информацию об интересе топ-клубов к его сыну. Цитирует отца Goal.com.
"Когда ты хорошо играешь, то абсолютно логично, что большие клубы хотят тебя приобрести, но сейчас мы обсуждаем слухи. Ни Эрлинг, ни я не думаем о других командах. Мы подписали долгосрочное соглашение с "Боруссией", это потрясающая команда для сына".
"Мы не обсуждали потенциальный переезд. Эрлинг хотел бы завоевать несколько трофеев со "шмелями". Он может достичь много в Германии. Переезд – не приоритет для нас".
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