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Джованни Рейна продлил контракт с дортмундской Боруссией

Германия
(1 голосов)

Игрок проведет в составе шмелей ещё 5 лет

Джованни Рейна продлил контракт с дортмундской Боруссией
Новина українською

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джованни Рейна продлил контракт с "Боруссией" до 2025-года, сообщает пресс-служба клуба.

18-летний американец подписал трехлетний контракт с "Боруссией" в ноябре 2018 года, однако к команде присоединился лишь в июле 2019 года, дебютировав в основном составе команды только в феврале 2020-го.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Рейна провел 12 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Джованни Рейна
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