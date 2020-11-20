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Джованни Рейна продлил контракт с дортмундской Боруссией
Игрок проведет в составе шмелей ещё 5 лет
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джованни Рейна продлил контракт с "Боруссией" до 2025-года, сообщает пресс-служба клуба.
18-летний американец подписал трехлетний контракт с "Боруссией" в ноябре 2018 года, однако к команде присоединился лишь в июле 2019 года, дебютировав в основном составе команды только в феврале 2020-го.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Рейна провел 12 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач.
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